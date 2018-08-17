До конца 2018 года будет демонтирован памятник Благодарности солдатам Советской Армии, который установлен в Скаришевськом парка в Варшаве. Об этом сообщает Польское радио.

По словам Мариуша Буркацкого из столичного Управления по озеленению, памятник передадут Институту национальной памяти Польши. Элементы монумента должны попасть в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Фото: polradio.pl

Памятник Благодарности солдатам Советской Армии намеревались сначала передать Музею истории Польши, но оказалось, что там для него нет места.

"Потом возникла идея отправить его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались", - сообщил Мариуш Буркацкий.

Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения работ.

Экспозиция Музея в Подборско находится в помещениях советских складов атомного оружия. В период коммунистической Польши этот объект был секретным и находился под особой охраной. О его существовании было известно чуть более, чем десятку человек. Его построили польские солдаты в 1976-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне. Институт национальной памяти планирует там создать постоянную выставку на площади в 300 гектаров.

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