Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 17 августа, подписал закон, которым госшахтам дополнительно выделяется 1,4 млрд грн дотаций, в том числе и для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Речь идет о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". Деньги будут выделены на "государственную поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции".

В информации отмечается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда указанной категории лиц.

"Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - добавляют в пресс-службе президента.

Ранее "Страна" сообщала, что горняки ГП Мирноградуголь остановили работу на трех шахтах из-за долгов по зарплате.

Также мы писали о том, что Рада выделила деньги на погашение долгов по зарплатам шахтеров. Изначально авторы документа предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена вдвое. Законопроект авторства Михаила Бондаря ("Народный фронт"), Виктории Войцицкой ("Самопомич"), Артура Мартовицкого ("Оппозиционный блок"), Юрия Чижмаря и Валерии Заружко (оба - Радикальная партия О.Ляшка), Владимира Бандурова ("Воля народа") и Александра Домбровского (БПП) зарегистрирован в парламенте 16 мая.