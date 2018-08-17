Отдых министра внутренних дел Арсена Авакова в Италии обошелся в несколько сотен тысяч гривен. Об этом сообщают журналисты Bihus.info. Они пришли к выводу, что снимок, который Аваков опубликовал 3 августа в Instagram, был сделан на территории пятизвездочного отеля Santa Caterina.

Геотеги на фото указывают, что снято оно было на побережье Средиземного моря на итальянском курорте Амальфи.

Фото: bihus.info

Лимонные сады на побережье моря, такие же подпорки для лимонных деревьев и характерный буй в море указывает на то, что фото сделано из отеля Santa Caterina. Дерево на фотографии министра такое же, как и на фото с сайта отеля.

Отель Santa Caterina расположен на вилле в стиле ар-нуво, построеной на скале с видом на море. Из отеля открывается вид на побережье Амальфи. К услугам гостей многочисленные террасы и красивый бассейн с видом на море, а также частный пляж и фитнес-центр с видом на море и широким спектром спа-услуг.

Согласно сайту booking.com цена за 7 ночей в августе стартует от 366 000 гривен (Цены могут варьироваться в зависимости от даты заказа).

В реестр НАПК не внесена декларация о существенных изменениях в имущественном состоянии Арсена Авакова с информацией об оплате отеля в Италии.

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