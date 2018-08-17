ПАО "Укрпочта" собирается заплатить за участие в Ukrainian Fashion Week 120 тысяч гривень. Об этом сообщается на сайте Prozzoro.

Поставщиком услуг "по организации выставок, ярмарок и конгрессов" является ООО "Тиждень моди". Неделя моды будет проводиться в Киеве с 1 по 5 сентября 2018 в "Мистецьком Арсенале".

Кстати, организаторы Ukrainian Fashion Week сообщают, что "Укрпочта" выступит почтово-логистическим партнером на Неделе моды.

"Укрпочта" поддерживает направление sustainable fashion, предоставляя новую жизнь коллекционным художественным почтовым маркам. На протяжении многих лет такие коллекции создавали выдающиеся украинские художники для национальной почты Украины, а теперь эти марки получили новую жизнь в современных аксессуарах. В шоуруме "Укрпочты" буду футболки, чашки, экосумки и значки с принтами оригинальных художественных почтовых марок и штемпелей, получившие всемирное признание", - рассказали организаторы.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Укрпочте" скоро можно будет расплатиться карточкой.

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