В пятницу, 17 августа, Кабинет министров провел заседание без привлечения прессы, анонсирования и трансляции на официальных ресурсах. Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на источник в Кабмине, который заявил, что заседание состоялось под председательством первого вице-премьера Степана Кубива.

При этом на официальном сайте Кабмина не было информации о заседании, его трансляция не велась на Уoutube-канале правительства.

На заседании рассматривался вопрос о выплате зарплаты шахтерам, а также утвердили план мер по подготовке к празднованию Дня независимости.

Напомним, ближайшее заседание Кабинета министров Украины запланировано на 23 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин решил провести пробную перепись украинцев в декабре 2019 года.

Также мы сообщали, что работу Порошенко и Кабмина одобряют лишь 12% украинцев.