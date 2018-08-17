В субботу, 18 августа в Киеве откроется первый магазин H&M в Украине. Он находится в ТРЦ Lavina Mall и занимает почти 3 тысячи квадратных метров. И хотя украинские модники смогут посетить брендовый магазин только завтра, там уже были сделаны первые покупки. 16 августа состоялась закрытая презентация магазина с красной дорожкой, шампанским и украинскими звездами.

H&M в Украине

Впервые о том, что сеть магазинов может появиться в Украине заговорили в 2013 году, когда представители компании посетили нашу страну. Предполагалось, что бренд зайдет на украинский рынок в 2014-м, но этого не случилось. Во второй раз из H&M приехали "на разведку" в 2016 году. Три дня они вели переговоры с представителями крупнейших торговых центров Украины, но договориться вновь не удалось. В Instagram даже появилась страница H&M в ЦУМе. Ее подписчикам, которых было больше четырех тысяч, обещали разыграть сертификаты в магазин.

Об открытии магазинов в Украине в H&M официально заявили в начале этого года. Новость порадовала отечественных модников, для которых одежда бренда - признак статуса. В соцсети даже появились шутки, что теперь одежда бренда больше не характеризует ее обладателя, как человека, побывавшего в Европе.

Цены на товары в Украине будут такими же, как в розничных сетях Европы. В киевском магазине джинсы, например можно будет купить за 29,99 евро - 849 грн, футболку за 4,99 евро - 149 грн. В первый день покупателям обещают скидку в 15%, также действует акция "три вещи по цене двух".

Фото: ubr.ua



Официально открытие в ТРЦ Lavina Mall состоится в эту субботу, 18 августа, в 12:00. Магазин будет работать до 21:00.

Перед открытие выступит группа Brunettes Shoot Blondes. Покупателям обещают раздать подарочные сертификаты. Первому человеку в очереди сертификат на 10 тысяч гривен, второму - на 3 тысячи, третьему - на 2.

Фото: facebook.com

VIP-открытие в "Лавине

Хотя официальное открытие состоится завтра, 16 августа прошла закрытая презентация H&M с красной дорожкой, шампанским, знаменитостями и фешн-блогерами.

Модники делятся впечатлениями и фотографиями в соцсетях. На открытии появилась телеведущая Катя Осадчая, которая снимала сюжет для "Світського життя".

Фото: instagram.com

А также певица Джамала, которая выбрала спортивный образ для похода в H&M.

Фото: facebook.com

Фото: instagram.com

На красной дорожке побывала певица Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом.

Фото: instagram.com

В светской тусовке была замечена солистка The Hardkiss Юлия Санина.

Фото: instagram.com

Посетители выбирали вещи и фотографировались с шампанским. "Цены обычные европейские. Супер приятная фишка - принимают старые вещи в любом состоянии на утилизацию. Стимулируют скидкой порядка 40 грн на каждых 300", - делились они впечатлениями.

"И хотя из 100% вещей на 90% даже не взглянешь, есть те отборные 10%, которые на 5+... Цены реально смешные (намного дешевле чем Zara)", - писали модницы в Instagram.



Фото: instagram.com

Впрочем некоторым VIP-открытие магазина показалось странным.

"Сегодня оказывается открытие H&M, но не для всех. Красная дорожка, все дела. Красная дорожка, бл@, для европейского ширпотреба. Боже, как я ору с нашего менталитета" - написал пользователь Влад Коваленко.

Фото: facebook.com

Культовый бренд

H&M (Hennes & Mauritz) - шведский ритейлер. На сегодня это крупнейшая розничная сеть в Европе, на полках которой можно найти одежду, обувь и аксессуары. Они позиционируют себя, как бренд доступной и качественной одежды масс-маркета.

H&M сотрудничает с известными модельерами и дизайнерами, периодически выпуская совместные коллекции. В магазинах появлялась одежда от Карла Лагерфельда, Стеллы Маккартни, Сони Рикель, Александра Вэнга, Мэтью Уильямсона.

Бренд активно привлекает знаменитостей для рекламы. Коллекцию купальников в рамках сотрудничества с H&M представила Кайли Миноуг. Бренд выпустил осеннюю коллекцию с Ланой Дель Рей. Певица даже выпустила специальный промо-ролик. А Кэти Перри презентовала новогоднюю коллекцию.

H&M сотрудничает с Мадонной, его рекламировали Дэвид Бэкхем, Жизель Бундхен, Клаудия Шиффер. Причем поклонники немецкой модели начали разбивать витрины и забирать плакаты. После этого руководство компании пообещало раздать постеры всем желающим после окончания акции.

Фото: Плакаты с Клаудией Шиффер/google.com.ua

Кроме одежды, обуви и аксессуаров под маркой H&M продают также товары для дома.