Украинские школьники Варвара Чернова и Егор Грушевый оказались в числе победителей Международной географической олимпиады, которая с 7 по 17 августа проходит в Таиланде. Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Варвара Чернова и Егор Грушевый - среди победителей Международной географической олимпиаде. Гордимся нашими юными географами.

Также поздравляю всех победителей и призеров международных ученических олимпиад 2018 года, их учителей и родителей! Так держать!

В общем, за время участия представителей Украины наши одаренные школьники завоевали более 600 медалей различного достоинства", - говорится на странице президента.

Фото: facebook.com

Известно, что в Международной географической олимпиаде в Таиланде приняли участие 156 знатоков из 39 стран. Украину на состязаниях представляли четыре школьника.

Ранее "Страна" писала о том, что предвыборный пиар Порошенко заставляют размещать под видом социальной рекламы.

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