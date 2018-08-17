Луценко назначил сына Грицака зампрокурора Полтавской области
Заместителем прокурора Полтавской области назначен Олег Грицак, сын главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующий документ 16 августа подписал генеральный прокурор Юрий Луценко. Информация о назначении обнародована на сайте областной прокуратуры.
Грицак-младший перешел на новую должность вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве.
С конца 2016 года, Олег Грицак возглавлял одно из управлений в прокуратуре Киевской области, а до этого работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева.
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