Госкомтелерадио оштрафовало на 37 тысяч гривень двух предпринимателей, которые торговали книгами без разрешительных документов на рынке "Петровка" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санцкии наложили на ФЛП Перчак В.В. и ФОТ Путивский В.А. Отмечается, что книги российских издательств, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из обращения. В случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа будет составлять уже 186 тыс. 150 грн.

Решение о наложении штрафа может быть обжаловано субъектом хозяйствования в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому вся издательская продукция из России должна получить разрешение на продажу в Украине.

По состоянию на 16 августа уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 14 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 521 220 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что киевского предпринимателя оштрафовали на десятки тысяч за продажу книг из России.

Также мы писали о том, что вступил в силу закон об огромных штрафах за ввоз запрещенных книг из России.