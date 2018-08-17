Запланированная на субботу, 18 августа, встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет в необычном формате. Сначала политики сделают заявление для журналистов и только потом отправятся беседовать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, формат связан с тем, что лидеры двух стран, встреча которых запланирована на вторую половину дня субботы, не хотят себя ограничивать во времени итоговой пресс-конференции.

"Они обозначат круг тем. Дело в том, что, поскольку речь идет о второй половине дня, чтобы не ограничивать себя по времени, но и не уходить (в ночь), с учетом того, что все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно", - сказал Песков.

Также он добавил, что при необходимости он проинформирует журналистов об итогах переговоров.

По словам представителя немецкого правительства, Меркель и Путин будут говорить об урегулировании конфликта в Сирии, ситуации на востоке Украины и вопросах энергетики.

Песков напомнил также, что перед визитом в Берлин Путин сделает остановку в Австрии для того, чтобы присутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль.

Ранее "Страна" писала о том, что еще четыре россиянина написали обращение к Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Также мы сообщали, что Порошенко рассказал, что Меркель "скоординировала позиции" с ним накануне встречи с Путиным.