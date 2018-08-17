Генпрокурор Юрий Луценко подписал приказ о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

"По Холодницкому (Луценко - Прим.Ред.) подписал (выговор - Прим.Ред.), - сказала она.

Сам генпрокурор сообщил УП, что подписал приказ еще 16 августа.

В то же время на вопрос, подписал ли Луценко приказ о выговоре, который его заместитель Юрий Столярчук получил от КДКП за незаконное выведение из дела Виктора Пшонки подозреваемой в земельном рейдерстве еще в ноябре 2017 года, Сарган ответила: "Выговор Столярчуку была 10 месяцев назад, он через Верховный суд отменил выговор".

Ранее "Страна" писала о том, что ГПУ засекретила информацию по делу Назара Холодницкого.

Также мы сообщали, что Холодницкий признался, что его охраняют сразу восемь мужчин.