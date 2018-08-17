В Украине продолжает расти наличный доллар. В обменниках Киева, ориентируясь на спрос и рост на межбанке, уже продают иностранную валюту по 28,5 гривень, покупают по 27,65 гривень. Такие цены мы заметили на Голосеевском проспекте.

Обменник на Голосеевском проспекте Фото: Страна.ua

Буквально утром максимальная цена продажи не превышала 27,20 гривень за доллар. Барьер в 28 гривень инвалта взяла только вчера, поднявшись к вечеру до 28,05. Два дня назад, 15 августа наличную валюту США продавали по 27,75-27,77 гривень.

Ранее "Страна" сообщала, что распродажа доллара Нацбанком за час откатила курс доллара на 15 копеек.

Также мы писали о том, что официальный доллар резко взлетел на 23 копейки.