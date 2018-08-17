17 августа валютный аукцион Нацбанка немного успокоил ситуацию на валютном рынке: регулятор заявил о готовности продать до $50 млн до 11:30. И после полудня безналичные котировки откатились на 15 копеек. Об этом сообщает UBR.ua.

"Если до аукциона межбанк достигал уровня 27,95-27,98 грн/$, то после него просел к 27,77-27,83 грн/$. Регулятор продал $24,8 млн и $32,7 млн, запрошенных рынком. Курс отсечения был установлен на уровне 27,92 грн/$", - сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Похоже, рынок успокоил не только высокий уровень удовлетворения спроса чиновниками, но и небольшой объем поступивших заявок на покупку валюты - $32,7 млн при заявленном Нацбанком аукционе в $50 млн. На психологическом уровне. Правда, источники на финансовом рынке уверяют, что центробанк продавал сегодня валюту не только в рамках аукциона, но еще и через функционал Matching, и реализовал там около $20 млн.

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