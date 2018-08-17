На украинских стадионах могут появится сектора без сидений, только со стоячими местами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор львовских Карпат по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко.

"Хорошая новость для активных футбольных болельщиков Украины. Вчера на совещании в ФФУ была достигнута принципиальная договоренности как с представителями федерации, так и руководством УПЛ о том, что наконец официально разрешат стоячие фан сектора/сектора без индивидуальных сидений на стадионах Украины.

- количество таких мест не должна превышать 5% от общего количества мест на определенном стадионе.



- эта норма распространяется только на внутренние соревнования (чемпионат и Кубок страны).



- каждый клуб / стадион сам решает нужны ли такие места и в каком количестве.



- такие сектора должны быть оснащены "волнорезами" в достаточном количестве для обеспечения безопасности", - написал Олег Солдатенко.









Фото: facebook.com/oleg.soldatenko

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