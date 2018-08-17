Над головами киевлян сегодня, 17 августа, пронеслись несколько истребителей. Также были замечены военные вертолеты. Об этом "Стране" сообщили очевидцы.

Горожан сильно взволновало зрелище, но они успокаивали себя тем, что идет подготовка к параду ко Дню независимости Украины, который пройдет 24 августа.

Фото: очевидец

В то же время начальник управления коммуникации и прессы ведомства Алексей Чернобай заявил "Информатору", что информации о том, что в военном параде будет задействована авиатехника пока нет. А вот учения проходят постоянно.

"Сейчас идут подготовительные работы, решаются организационные моменты. Точный перечень того, что можно будет увидеть на параде можно будет увидеть только на генеральной репетиции 20 августа", — сообщает Чернобай.

В то же время СМИ сообщает, что во время празднования Дня независимости авиация примет участие в параде. Самолеты будут пролетать над Крещатиком на низкой высоте.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве прошла репетиция парада ко Дню независимости.

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