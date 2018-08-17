Гендиректором "Укрпочты" сегодня назначен Игорь Смелянский, который возглавлял госпредприятие с апреля 2016 года, но в июле написал заявление об отставке. Контракт со старым-новым руководителем подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Интерфакс-Украина".

До этого, Кабмин 4 июля 2018 года одобрил предложение Мининфраструктуры назначить Смелянского гендиректором "Укрпочты". После этого в месячный срок с ним обязаны были заключить контракт, который истек истек 2 июля. Но потом Смелянский написал министру Омеляну заявление об отставке и озвучил условия, на которых он готов продолжить руководство госкомпанией после 31 августа этого года. Среди необходимых условий нового контракта – возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании. Видимо, в министерстве согласились с этими условиями.

Кстати, сегодня стало известно об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпошты" Александра Чернявского. Исполнять его обязанности будет нынешний директор департамента экономики Максим Палий, работающий в компании с февраля 2017 года.

Напомним, Кабмин 20 апреля 2016 года по итогам конкурса назначил Игоря Смелянского, менеджера американского офиса KPMG, главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта". При реорганизации в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.

В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрпочта" повысит стоимость своих услуг почти в половину.

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