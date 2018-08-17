В Киеве сотрудники патрульная полиции с помощью неравнодушных граждан нашли брошенным автомобиль Lexus (AA8886OT), который 11 августа сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Уточняется, что брошенный Lexus находится в районе улицы Старонаводницкой, 66. По данным ресурса, заявления об угоне этого автомобиля правоохранителям не поступало.

Фото: kyivoperativ.info

Напомним, ДТП с участием Lexus произошло на Днепровской набережной Киева. Сбитый автомобилем пешеход потерял сознание, в себя его привела прохожая. Впоследствии мужчину госпитализировали с жалобами на боль в груди и ногах. Свидетели запомнили номер машины.

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