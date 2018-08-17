С января 2019 года в Украине хотят запретить перевозку пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности. Такой проект подготовило Министерство инфраструктуры, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге "Кибербезопасность и проекты цифровых трансформаций в морской отрасли" в Киеве, передает "Громадське".

Новшество касается междугородних и международных автобусов. Они должны быть оборудованы ограничителями скорости. Кроме того, проектом запрещена перевозка более 9 пассажиров в транспорте, не оборудованном таксометром.

Как показывает анализ причин ДТП, 97% всех происшествий совершается из-за нарушения правил маневрирования, превышения скорости, неисправности транспортного средства, выезда на полосу встречного движения и т.п.

Ранее "Страна" сообщала, что Омелян ждет утверждения правительством запрета на сообщение с Россией.

Также мы писали о том, что жена Омеляна продает свои платья в России, пока муж анонсирует ограничение сообщений с РФ.