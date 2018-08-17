После того как луганская Заря сыграла на выезде вничью с португальской Брагой (2 - 2) и, по итогам двух матчей обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы, генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов позволил себе бестактный выпад, в котором легко угадывается адресат - главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека.

"Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х#секи насчет прохода Браги", - написал Сергей Рафаилов в своем Facebook.

Фото: Facebook

Отметим, что до матча Паулу Фонсека говорил, что у Зари практически нет шансов пройти португальский клуб. Более того, лично Фонсека консультировал команду соотечественников, рассказывая о слабых местах луганчан.

Ранее "Страна" сообщала, что после выхода в следующий этап турнира, главный тренер луганчан Юрий Вернидуб, заявил, что его команда победила клуб, у которого бюджет в 10 раз больше, чем у Луганска.

Напомним, что в раунде плей-офф, за выход в группу Лиги Европы, Заря теперь сыграет немецким клубом РБ Лейпциг. Игры пройдут 23 и 30 августа.

Также мы рассказывали, что главный тренер луганчан рассказал, почему часто крестится на матчах.