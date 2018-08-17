В Днепропетровской области, в Каменском, местный "активист" избил врача и записал свои действия на видео. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Днепропетровская область, Каменское. Бить врача - это уже слишком. Местный "активист" это делал ради самопиара, а запись своих преступлений организовал для дальнейшего распространения. Негодяй, при поддержке прокуратуры, уже задержан полицией", - написал в соцсети Аброськин.

Фото: facebook.com

Как пишет сайт города Каменское, инцидент произошел 15 августа около 11:00 в 7-й городской больнице. Активисты из "Руха Громадська варта" избили заведующего гнойно-септического отделения, который находился на рабочем месте. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что у одного из активистов в этом отделении проходила лечение бабушка с диагнозом "гангрена ноги". Вскоре после выписки женщина скончалась.

"По факту избиения полицией открыто уголовное производство по 296 статье, 4 часть - хулиганство. Сегодня, по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 208 УПК Украины задержан местный житель 1986 года рождения", - сообщила старший инспектор отдела мониторинга Каменской полиции Елена Тимченко.

На данный момент полицией проводятся следственные действия и устанавливаются причины совершенного правонарушения. Сам пострадавший госпитализирован.

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