Американская валюта день за днем отвоевывает новые рубежи у гривни. За один доллар обменники Киева сегодня, 17 августа, просят уже 28,20 гривень. Покупают американские деньги по 27,70 гривень. Такие цены, в частности, выставили финансисты в торговом центре "Променада Парк" на Большой окружной, 4.

Фото: Страна.ua

А ведь буквально вчера доллар только взял барьер в 28 гривень, поднявшись к вечеру до 28,05. Два дня назад, 15 августа наличную валюту США продавали по 27,75-27,77 гривень.

Фото: Страна.ua

Финансисты бросаются менять ценники на обменниках вслед за межбанком. Сегодня утром курс на безналично рынке поднялся сразу на 8 копеек, потом еще на 10 копеек. Однако, после того как Нацбанк выставил на аукцион 50 млн долларов, иностранная валюта откатилась на несколько копек до 27,91-27,94 гривень за доллар.

Ранее "Страна" сообщала, что спекулянты взвинтили курс доллара на новой истерике рынка и ждут максимум.