Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в украинском обществе создается и искусственно поддерживается антижурналисткая истерия.

Об этом он рассказал в интервью Белорусской ассоциации журналистов.

"В нашем обществе, израненном агрессией России, сознательно нагнетается антижурналистская истерия. Вместе с тем, защита прав журналистов очень слабая. И самое печальное, что волна нападений на журналистов не спадает", - заявил Сергей Томиленко.

Он также, на примере генерального прокурора Юрия Луценко, показал, как власти реагируют на журналистские расследования.

"В целом власть предержащие не готовы адекватно отвечать на современные информационные вызовы и вставать на защиту прав журналистов.

Вот как наши верхи отзываются о деятельности журналистов? Например, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на одно из расследований высококвалифицированной журналистской команды Радио Свобода, посвященное пышной свадьбе сына Генпрокурора, уничижительно обозвал журналистов-расследователей ищейками.

Таким образом на самом верху демонстрируется открытое презрение к нашей профессии. Поэтому мы говорим, что, к сожалению, наша ситуация тревожная.В этой связи мы выдвигаем требование к властям провести специальные парламентские слушания по физической безопасности и свободе слова в Украине. На годовщину убийства Павла Шеремета мы публично обратились к парламенту провести слушания. Но, к большому сожалению, это наше требования уже больше года зависло в Верховном Совете. Но всё-таки мы «дожали» спикера парламента дать нам обещание вынести на сессию рассмотрение этого требования. Если нам удастся этого добиться, то это будет первый такой прецедент за последние девять лет", - рассказал глава НСЖУ.

Кроме этого Сергей Томиленко рассказал об угрозах в свой адрес.

"И в мой адрес, и в адрес некоторых моих коллег используется как правило следующая спекуляция: мол, мы своей деятельностью "льём воду на мельницу российских агрессоров". И что называется, пошло-поехало. Вплоть до обвинений в предательстве. И призывов бросить меня в тюрьму", - поделился Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" сообщала, что глава НСЖУ Томиленко рассказал о манипуляциях СБУ и "руке Кремля".