В Херсоне 34-летняя женщина провалилась с третьего на второй этаж жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

ЧП произошло 16 августа в 21:33. В сообщении отмечается, что женщина провалилась в жилом доме на улице Театральной из-за разрушения строительных конструкций с террасы крыши 3-го этажа в помещения 2-го этажа.

На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГСЧС.

Медики осмотрели пострадавшую, после чего спасатели на мягких носилках доставили женщину до автомобиля скорой помощи. Предварительно медики констатировали у пострадавшей травму спины. Она находится в состоянии средней тяжести.

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