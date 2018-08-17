В субботу, 18 августа, киевский метрополитен может внести некоторые изменения в свою работу. Причиной этого станет проведение в Киеве на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) в рамках пятого тура чемпионата Украины.

Об этом сообщается на сайте Киевского метрополитена.



В частности, после окончания футбольного матча, с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров, не исключено, что будет ограничен вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Ранее "Страна" писала о том, что киевский метрополитен закупил 35 резиновых дубинок и газовых баллончиков.

Также мы сообщали, что 24 августа в Киеве на 2 часа продлят работу столичного метро и городского транспорта.