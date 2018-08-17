На станции Волочиск Хмельницкой области фура въехала в бок вагона грузового поезда, 50-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Авария произошла 16 августа, в 15:42. Грузовик ВАЗ столкнулся с грузовым поездом, стоявшего на третьем пути. У места столкновения автодороги нет. Случай расследуется.

В ведомстве также рассказали еще об одном ДТП на переезде. Авария произошла на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса Обуховского района Киевской области, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль Daewoo Lanos. Обошлось без жертв, но были задержаны пассажирский и грузовой поезда на 50 минут.

В "Укрзализныце" напомнили, что за 7 месяцев 2018 года на железнодорожных переездах и ж/д путях по неосторожности и из-за нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения произошло 44 случая ДТП, в том числе 39 - на переездах и 5 - на путях вне переездов. В результате ДТП 10 человек погибли и 21 травмированы.

Ранее "Страна" сообщала, что под Запорожьем поезд раздавил легковушку с ребенком, есть жертвы.

Также мы писали о том, что в Винницкой области изменен график международных поездов из-за смертельного ДТП дизеля с грузовиком.