Компания Google подтвердила, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже если соответствующая функция отключена в настройках сервиса. Об этом сообщает DW.

На справочной странице "Истории местоположения" говорилось, что при отключении этой функции информация о "местах, куда вы направляетесь, больше не будет сохраняться".

Однако справка поменялась после публикации расследования AP. Теперь на странице говорится, что настройка не влияет на прочие приложения, которые запрашивают геолокацию.

Кроме того, в Google признали, что некоторые данные о местоположении могут сохраняться в рамках активности на других сервисах, например в "Поиске" или "Картах".

Ранее "Страна" писала о том, что китайский браузер обвинили в клонировании Google Chrome за собранные $60 млн.

Также мы сообщали, что Google запустил очень важную в экстренных ситуациях функцию.