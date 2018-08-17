Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже до 50 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Информацию о результатах аукциона обнародуют на сайте Нацбанка. Предложения по покупке принимались до 11:30.

Эта информация появилась после утреннего скачка доллара утром на межбанке. Так, на открытии торгов валюту США подняли сразу на 8 копеек, а потом доллар взлетел до 27,95-27,98 гривен за доллар. После новости о проведении аукциона котировки отошли к уровню 27,91-27,94. В то же время, банкиры сомневаются в быстром падении доллара.

Ранее "Страна" сообщала, что официальный доллар резко взлетел на 23 копейки.

Также мы писали о том, что спекулянты взвинтили курс доллара на новой истерике рынка и ждут максимум.