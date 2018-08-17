Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс контрмер, включая ограничение пассажирского сообщения с РФ, который станет ответом на действия РФ по препятствованию судоходству в Азовском и Черном морях. Такое заявление в эфире 5 канала сделал глава ведомства Владимир Омелян, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть несколько достаточно весомых ударов в ответ. Контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время, надеюсь, Кабмин их поддержит", - сказал он.

По словам Омеляна, на данном этапе преждевременно разглашать эти меры, так как это "должно быть государственное решение", но подтвердил, что одной из мер, предложенных правительству для утверждения, является ограничение пассажирского сообщения.

"Если мы воюем, то нечего туда ездить… Нравится это кому-то или нет, действия государства должны быть жесткими и адекватными", - заявил глава Мининфраструктуры.

При этом министр отверг аргументы оппонентов о том, что такие действия приведут к кризису на рынке перевозок.

В качестве примера он привел введенный ранее запрет на прямые полеты в Россию, после которого пассажиропоток вырос вдвое "в направлении цивилизованных стран".

"Авиация развивается. Убежден, что такая же история будет и c железнодорожным, и с автобусным сообщением", - считает глава Мининфраструктуры.

В то же время он указал, что Украина не будет нарушать свои обязательства в рамках ВТО по обеспечению транзита.

Действия РФ в Азовском и Черном морях по препятствованию судоходству Омелян назвал абсолютно ожидаемыми.

"Керченской мост и аннексия Крыма - это только начало долгой истории. Россия максимально использует все рычаги, чтобы дестабилизировать регион. В первую очередь, Азовского моря, наши ключевые два порта - Мариуполь и Бердянск", - сказал он.

По словам министра, такие действия РФ привели к сокращению грузооборота Мариупольского порта в первом полугодии этого года на 10%, Бердянского - на 16%, существенному сокращению экспортных поставок из них чугуна и зерна.

В тоже время министр не пояснил как предполагаемый запрет на пассажирские поездки в Россию могут причинить ей ущерб. Пока очевидно, что он создаст лишь неудобство для граждан Украины, которые и обеспечивают основной пассажиропоток со "страной-агрессором".

Ранее "Страна" писала о завялении Омеляна о том, что "в Москву будут ходить одни медведи".

Также мы сообщали, что жена Омеляна продает свои платья в России, пока муж анонсирует ограничение сообщений с РФ.