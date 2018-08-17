В пятницу, 17 августа, киевские полицейские предотвратили конфликт вокруг строительства в Дарницком районе. При этом были задержаны около 40 молодых людей спортивной внешности с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

В сообщении говорится, что во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности с щитами, резиновыми палками, ножами и оружием.

Как только на место происшествия прибыли бойцы спецназа, наряды патрульных и личный состав территориального управления полиции, молодые люди стали разбегаться в разные стороны. Но полицейским удалось задержать около 40 человек.

"На месте мы установили, что они имеют спецсредства - щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и предоставления объяснений относительно причин их сбора в указанном месте", - добавили в полиции.

Фото: facebook.com

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