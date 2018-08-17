Украинские ПВО сбили на Донбассе российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в соцсети.

В сообщении говорится, что это произошло 16 августа. Беспилотный летательный аппарат, оборудованный камерой с 12 объективами для панорамной аэрофото- и видеосъемки проводил разведку наших позиций на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово. По данным ООС, только одна камера, установленная на беспилотнике, стоит более 100 тысяч долларов.

"Сразу же дежурные средства ПВО были приведены в боеготовность "Полная". После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил.

В ходе обследования установлено, что БПЛА оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото- и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе ООС, российское происхождение беспилотника было подтверждено его составляющими частями.

"В частности оптико-электронная система, произведенная российской компанией (которая находится под санкциями США и работает совместно с заводом производителем БПЛА "Орлан"), что доказывает причастность Российской Федерации к поставке вооружения на Донбасс в интересах действий оккупационных войск против украинской армии. Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более 100 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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