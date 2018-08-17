МИД Украины, в отличие от других украинских ведомств, не согласовал подписание договора о совместном авиапространстве с ЕС. Об этом сообщили в Мининфраструктуры, пишет УНН.

"С целью подписания Соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве Мининфраструктуры разработало соответствующий пакет документов о полномочиях министра инфраструктуры Украины на подписание соглашения и в мае 2016 года направило его на согласование в Минсоцполитики, МИД, Минфин, Минэкономразвития, ГФС и АМКУ. Получено согласование от всех заинтересованных центральных органов исполнительной власти, кроме МИД", - сообщили в Мининфраструктуры.

Как уточнили в министерстве, внешнеполитическое ведомство своим письмом от 11 июля 2016 года проинформировало Мининфраструктуры, что ввиду отсутствия со стороны ЕС согласованной редакции пункта 31 "Территория" статьи 2 "Определение" о территориальном применении указанного соглашения, одобрение такого проекта акта является преждевременным.

Кроме того, в МИД добавили, что подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из ЕС.

"Украина не имеет права самостоятельно принимать любые односторонние решения по этому вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года", - отметили в министерстве.

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