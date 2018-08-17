Курс НБУ на 17 августа. Доллар резко взлетел на 23 копейки
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к доллару на 17 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем, 16 августа, регулятор ослабил курс гривны до 27,67 гривен за доллар.
Таким образом доллар поднялся в цене сразу на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства. Курс евро по отношению к гривне поднялся на 39 копеек. Немного подорожал и российский рубль.
Официальный курс гривны на 17 августа установлен на следующем уровне:
- 1 доллар США - 27,67 грн;
- 1 евро - 31,46 грн;
- 10 российских рублей - 4,13 грн.
Напомним, накануне межбанковские торги закрылись падением гривны к отметке 27,81.
Ранее мы сообщали, что спекулянты взвинтили курс доллара на новой истерике рынка и ждут максимум.
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