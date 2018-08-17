Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к доллару на 17 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем, 16 августа, регулятор ослабил курс гривны до 27,67 гривен за доллар.

Таким образом доллар поднялся в цене сразу на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства. Курс евро по отношению к гривне поднялся на 39 копеек. Немного подорожал и российский рубль.

Официальный курс гривны на 17 августа установлен на следующем уровне:

1 доллар США - 27,67 грн;

1 евро - 31,46 грн;

10 российских рублей - 4,13 грн.

Напомним, накануне межбанковские торги закрылись падением гривны к отметке 27,81.

Ранее мы сообщали, что спекулянты взвинтили курс доллара на новой истерике рынка и ждут максимум.