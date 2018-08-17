Незаконно собиравшая в Крыму подписи за кандидата в президенты России Владимира Путина крымчанка Елена Одновол осуждена в Украине на три года условно и будет освобождена из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

"Переговорила по телефону с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Она сообщила, что в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на три года условно, она будет освобождена из СИЗО", - рассказала Москалькова вчера, 16 августа.

"Информация о том, где она будет отбывать условный срок наказания не уточняется. К ней в Херсон, где она пока содержится в СИЗО, приедет мама", - добавила российский омбудсмен.

По словам Москальковой, Денисова рассказала, что "Одновол признала свою вину в совершении преступлений".

"Однако суть этих преступлений мне не была доведена до сведения. Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен из суда", - добавила Москалькова.

Напомним, крымчанка Елена Одновол была задержана украинскими пограничниками 23 апреля в пункте пропуска "Чонгар" за то, что собирала в Крыму подписи за Путина во время избирательной компании. Ей было предъявлено обвинение в госизмене.

Ранее "Страна" писала о том, что арестованная в Украине за агитацию за Путина крымчанка Одновол оказалась на пятом месяце беременности.