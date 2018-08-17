В Киеве воздушная канатная дорога возобновит работу уже 20 августа. Заработает фуникулер с 12:00, сообщает КП "Киевпастранс" на своей странице в Facebook.

Там напоминают, что подъемник останавливали из-за ежегодных ремонтных работ.

Фото: facebook.com

До этого мэр Киева, Виталий Кличко обещал, что австрийская компания должна заменить вагоны Киевского фуникулера на современные, которые будут отвечать самым высоким европейским требованиям безопасности и комфорта. "Обновленный фуникулер станет более комфортным, более быстрым и будет предоставлять более качественные услуги", - отметил мэр столицы.

Ранее "Страна" сообщала, каким будет новый фуникулер в Киеве.

Также мы писали о том, что Кличко хочет, чтобы киевский фуникулер увеличил скорость работы.