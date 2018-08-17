В Святошинском районе Киева таксист врезался в ограждение, девушка-пассажирка погибла. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что авария произошла на проспекте Леся Курбаса, возле остановки "Семьи Сосниных". Таксист на Opel не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

"Девушка-пассажир скончалась. Сам водитель отделался легкими ушибами. Со слов очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии, отвезли на освидетельствование. На месте работал патруль полиции", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

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