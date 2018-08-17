В селе Дружба, Ровенской области, после свадебного застолья на больничные койки угодило более десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

ЧП произошло в одном из сельских кафе 12 августа. По данным полиции, в местную больницу обратилось 13 человек, среди которых девять взрослых и четверо детей до 18 лет. У пяти госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных – легкой. Угрозы жизни пациентов нет.

По предварительному диагнозу медиков, у всех пострадавших пищевая токсикоинфекция и сальмонеллез.

Позднее от Госпотребслужбы стало известно, что в больницу попали 14 человек.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

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