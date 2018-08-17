Перед стартом в Лиге чемпионов, донецкий Шахтер продолжает рассматривать планы по усилению. Так, в сферу интересов чемпионов Украины попал Матеус Энрике, талантливый полузащитник знаменитого бразильского клуба Гремио.

Об этом сообщает в своем Twitter бразильский журналист Bruno Ravazzolli.

Фото: twitter.com/RavazzolliBruno

Матеус Энрике, хоть и выступает за Гремио, но права на него принадлежат другому клубу - Сан-Каэтано.

Донецкий клуб ведет переговоры с агентами 20-летнего бразильца, но предложение о трансфере еще не делал.

Срок аренды Энрике в Гремио истекает в декабре, при этом у клуба из Порту-Алегре есть право первоочередного выкупа игрока.

Ранее "Страна" сообщала, что аргентинский форвард с украинской фамилией сменил Шахтёр на Малагу.

Также мы рассказывали, что экс-полузащитник Шахтера Бернард перешел в английский Эвертон.