Первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Чернявский, известный своими инициативами, которые привели к падению тиражей местных и национальных газет, подал в отставку с 31 августа.

Об этом он сообщил "Украинским новостям".

"С 31 августа я действительно имею другие планы, нежели работа в "Укрпочте". Все это в плановом режиме, у меня есть надежный заместитель Максим Палий, он полтора года работает в структуре "Укрпочты" в качестве директора департамента экономики", - сказал он.

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) надеются, что теперь власти обратят внимание на претензии редакций газет и читателей и станут на защиту печатных изданий.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Важная новость. В отставку подал генератор решений "Укрпочты", которые за последние два года существенно ослабили украинские газеты. Ключевые претензии НСЖУ - агрессивная тарифная политика, срыв финансовых расчетов с редакциями (средства за собранную подписку постоянно задерживаются), плохое качество доставки газет по подписке, конфликтное реформирование почтовой отрасли (пример - "пилот" на Черниговщине), в общем - непартнерское отношение к редакциям газет", - написал Томиленко.

"Мы констатируем, что именно нынешние менеджеры "Укрпочты" - как никакие предыдущие команды управленцев почтового оператора, на практике реализуют агрессивную политику против редакций газет, результатом чего является существенное сворачивание печатного информационного пространства. Соответственно, продолжаем настаивать, что правительство должно стать на защиту украинских газет", - отметил Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что сорвана доставка всеукраинских газет по почтовым отделениям Киева.

Также мы писали о том, что директор "Укрпошты" посоветовал журналистам не писать пургу по поводу распространения газет и жуурналов.