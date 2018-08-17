В Закарпатской области полиция обнаружила у местного "фермера" сырую, высушенную и расфасованную марихуану на сумму около 39 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Все это производство "полного цикла" размещалось на одном из арендованных земельных участков площадью в 1 гектар между селами Розовка и Холмок. Здесь нашли участок, специально оборудованный капельной системой полива. Кроме того, в нескольких заброшенных хозяйственных помещениях полиция обнаружила стебли конопли, которая готовилась для расфасовки, а также сухое наркотическое вещество, расфасованное в специальные пакеты и стеклянные банки для консервирования.

Фото: npu.gov.ua

Территория была оборудована камерами видеонаблюдения и замаскирована под обычное сельскохозяйственное угодье. Кроме этого плантацию охраняли собаки.

Во время обыска изъято 130 килограммов высушенной марихуаны и 123 стебля размером от 80 сантиметров до 2 метров 20 сантиметров.

Фото: npu.gov.ua

Владельцем наркохозяйства оказался 51-летний мужчина, житель Ужгородского района. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст.310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) (наказание - от 3 до 7 лет тюрьмы).

Фото: npu.gov.ua

Следствие по делу продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье задержали крупного торговца наркотиками, промышлявшего опием.

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