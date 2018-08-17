После сканадала с тюремным бунтом "торнадовцев"в лукьяновском СИЗО поменяют начальника. Новым руководителем Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО - Прим.Ред.) станет начальник Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков. Об этом сообщает УНН.

Новый руководитель СИЗО будет представлен сегодня, 17 августа, в 09.00. Об этом рассказал Юрий Маслак, пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышева.

"Сегодня в 09.00 будет представлен новый руководитель Киевского следственного изолятора. Это будет начальник 119-й колонии Руслан Ромашков", - рассказал Юрий Маслак.

Напомним, ранее "Страна" выяснила, почему торнадовцы подняли бунт в Лукьяновском СИЗО.

Также мы рассказывали, что экс-глава Госпенитенциарной службы рассказал детали бунта "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО.