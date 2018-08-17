С начала текущего года в Украине специалисты выявили 99 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствуют данные сайта "СТОП АЧС", который введен в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине".

Самое большое количество вспышек - в Одесской и Полтавской областях- 55 и 41 соответственно. Далее идет Черниговская область - 31 случай. Меньше всего АЧС оказалось во Львовской области - всего 1 случай. Также в Ивано-Франковской области зафиксировали 3 эпизода, в Житомирской - 5 случаев.

В 57 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 34 - у диких.

Всего же в Украине за 6 лет зарегистрировано 410 вспышек африканской чумы свиней. Первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комышеватка Запорожской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в Измаиле вспышка АЧС, всех хрюшек города уничтожат.

Также мы писали о том, что Рада хочет запретить продажу домашнего мяса из-за вспышки АЧС.