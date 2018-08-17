Вчера, 16 августа, питерский Зенит совершил невероятный камбэк, отыгравшись в третьем раунде Лиги Европы после поражения в первом матче 0 - 4 от минского Динамо. Питерцы прошли в плей-офф выиграв со счетом 8 - 1 (8 - 5 по итогам двух матчей).

После разгрома главный тренер минского Динамо Сергей Гуренко назвал причину поражения. Он весьма прозрачно намекнул, что его команда проиграла из-за спонсора питерской команды, компании Газпром.

Об этом передает Sports.

"Надо было обязательно давать контригру - у нас это не получалось. Говорил ребятам, что нужно было выходить со счета 0 - 0, а не 4 - 0. Зениту нечего было терять, они выбрали правильную и простую тактику. Они выигрывали подбор, Дзюба выигрывал верх - поэтому Зенит победил.

У Зенита был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и Газпрома. Это не намек, это я так", - сказал Гуренко на послематчевой пресс-конференции.

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