Сегодня, 17 августа, сухая и жаркая погода ожидается только на юго-востоке Украины, на остальной территории страны пройдут дожди с грозами, днем до +29 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.

В западной части страны синоптики прогнозируют грозовые дожди. Температура воздуха будет выше, чем в предыдущие сутки, ночью в среднем +16, днем +26...+28. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины днем пройдут дожди, ночью - без существенных осадков. Ночью температура составит +16…+18, днем +26...+28. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке страны жителей ожидает знойная жара, без осадков. Температура воздуха ночью в среднем +19, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла.

В южной части Украины продолжается жара. Осадков не предвидится, переменная облачность. Ночью +20…+22, днем столбики термометров покажут до 35 градусов выше нуля.

Жителей центра в дневное время суток ожидают дожди, ночью без существенных осадков. Днем средняя температура воздуха составит +32, ночью +18.

В столице днем синоптики прогнозируют дожди, в ночное время сильных осадков не предвидится. Ночью ожидается +17…+19, днем до 27 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту температуры воздуха в Украине от +19 до +37 по Цельсию.

Также мы писали о том, что Гидрометцентр обещает дожди почти по всей территории Украины.