Пентагон, менее чем за год, потратил около $34 миллионов, чтобы обновить интерьеры двух запасных самолетов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Defense One.

ВВС США заключили с компанией Boeing очередной контракт на $16 млн, который предполагает установку "улучшенных деталей интерьера" на один из президентских самолетов. По условиям контракта предполагается "модернизировать элементы интерьера", то есть развесить картины, произвести чистку, уложить новые ковры и установить более комфортные кресла в VIP - салоне.

В пояснении к контракту Пентагон указал, что воздушные суда нуждаются во "внешнем виде, более соответствующем президентской секции VC-25A". Эта аббревиатура означает военную маркировку двух президентских бортов Boeing-747.

В прошлом году Пентагон потратил почти 18 миллионов долларов на новый интерьер для другого президентского самолета.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп снял все ограничения для кибератак на врагов США.

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