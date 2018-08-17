Евгений Кузнецов, российский легионер "Вашингтон Кэпиталс" не придумал ничего лучшего, как отведать пельменей из самого почетного трофея мирового хоккея - Кубка Стэнли.

Об этом сообщил официальный хранитель Кубка Филипп Притчард в своем Twitter.

"Нет ничего лучше для завершения ночи... Русский стиль. Пельмени из Кубка Стэнли", - написал Филиип Притчард и выложил скандальные фото.

Фото: twitter.com/keeperofthecup

Скандальный случай произошел в Челябинске. Напомним, что "Вашингтон Кэпиталс" в сезоне 2017/18 впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. И по традиции, почетный трофей отправился в поездку с игроками, которые помогли клубу добыть титул. В России его презентовали легионеры "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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