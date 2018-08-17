Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция много лет "использовала США". Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп напомнил, что турецкие власти удерживают американского пастора Эндрю Брансона, которого президент назвал "великим заложником-патриотом". Глава США подчеркнул, что страна не будет "платить" за его освобождение.

"Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию", - написал Трамп.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если пастор Брансон не будет освобожден.

Напомним, "Страна" сообщала, что Трамп забрал доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана.

Также мы рассказывали, что Трамп снял все ограничения для кибератак на врагов США.