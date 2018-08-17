После ответного матча в третьем раунде Лиги Европы против Браги, главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции не скрывал эмоций.

- Предполагал, что игра будет очень тяжелая. Брага - очень сильная, хорошая команда с хорошим составом и исполнителями. Поэтому прекрасно понимали, что здесь будет нелегко. Но я сказал ребятам, что нам деваться некуда, надо забивать, чтобы уравнять шансы. Это ребята и сделали. Очень благодарен всей команде за отношение, за то, что они терпели и добыли тот результат, который нам позволяет пройти дальше, - заявил Юрий Вернидуб, передает официальный сайт Зари.



- Пассивное поведение Браги способствовало вашей победе?



- Я бы не сказал, что было пассивное поведение Браги. Они тоже отдали все силы, чтобы выиграть этот матч. Однако мы не сдавались до конца, дважды проигрывая по счету. Сумели уравнять шансы, и второй мяч позволил нам пройти дальше.



- Вы не были фаворитом в матче с Брагой, а теперь вам предстоит поединок с Лейпцигом.



- Пусть нас считают не фаворитами, а мы будем делать свою работу так, как умеем. По-крайней мере, точно дадим бой Лейпцигу. Бюджет Браги раз в 10 больше, чем наш, но, тем не менее, мы играем и доказываем, что мы тоже команда!



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