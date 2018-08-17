Скандально известный русский киноактер Алексей Панин снова отличился не с лучшей стороны. Он пьяным нарушал правила поведения в воздухе на борту самолета, который вылетел из аннексированного Россией Симферополя в Москву. Самолету пришлось вернуться обратно в аэропорт вылета.

Об этом инциденте рассказал один из пассажиров рейса, под ником admin.anshlak, в своем Instagram.

"Ходил козлина пьяный, по самолету , не слушался стюардов , из-за него самолет вернули в аэропорт Симферополя, вызвали полицию, снимут его с рейса", - написал пользователь.

Фото: Instagram

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Москве за гонки по городу задержали скандального актера Панина.

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