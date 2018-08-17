Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сообщает, что по состоянию на вечер четверга уже получила 22 заявления от заключенных в Украине граждан России на имя президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию РФ путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

"Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в администрацию президента Российской Федерации", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте украинского омбудсмена в четверг вечером.

В информации отмечается, что во вторник, 14 августа, во время мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО Денисова встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя российского президента по обмену. Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы другие задержанные граждане РФ предоставили свои заявления.

В среду, 15 августа, омбудсмен получила заявления от Вячеслава Высоцкого (ГУ "Черкасская исправительная колония №62"), Валерия Иванова и Александра Валехидиса (ГУ "Дрогобычская исправительная колония "40"), Владислава Гречина (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21"), Виктора Агеева (ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олега Доронина (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Дениса Сидорова и Евгения Шаталова (ГУ "Житомирское учреждение исполнения наказаний №8").

"Заявления продолжали поступать и сегодня. Представители уполномоченного получили вышеуказанные заявления к российскому президенту еще от Руслана Гаджиева, Игоря Кимаковского, (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)"), Евгения Мефедова (ГУ "Николаевский следственный изолятор")", - говорится в сообщении.

Из Мариупольского СИЗО было получено заявления от пяти заключенных - Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевым (ГУ "Киевский следственный изолятор")

Позже было получено письмо и от Валерия Гратова (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4").

"Уполномоченный Людмила Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки. До сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене", - отмечается в информации.

Мы писали, что Порошенко готов помиловать 11 российских "диверсантов и воров" для обмена на украинских политзаключенных.

По данным омбудсмена 15 августа восемь россиян попросили Путина обменять их на украинских заключенных.

Как мы писали, ранее два российских арестанта из Лукьяновского СИЗО написали Путину с просьбой обменять их на одного украинца. 14 августа заявления подали Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.