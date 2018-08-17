В ответном поединке 3-го квалификационного раунда турнира "Заря" на выезде сыграла в результативную ничью с португальским клубом "Брага" - 2:2 и по правилу выездного гола вышла в заключительную стадию отборочных соревнований - раунд плей-офф, сообщает Укринформ.

Мячи у хозяев арены "Брага Мунисипал" забили Жоау Новайш, который отличился на 65-й минуте, и Рикарду Орта (73) авторами голов в составе гостей стали Рафаэл Ратао (70) и Александр Караваев (83).

В первом матче в Запорожье команды сыграли вничью 1:1.

За выход в основную сетку Лиги Европы "Заря" 23 и 30 августа встретится с немецким клубом "РБ Лейпциг", который заставил сойти с дистанции румынскую "У Крайову" (3:1, 1:1).

Как сообщала "Страна", ранее главный тренер луганчан рассказал, почему часто крестится на матчах.

Мы писали, что заря вылетела на ответный матч против Браги с часовой задержкой в аэропорту Борисполь.



